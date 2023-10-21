Refah Sınır Kapısı açıldı: İnsani yardım konvoyu Gazze'ye girdi
İsrail-Hamas çatışmasının 15. gününe girildi. Filistinlilerin can kaybı 4 bini aştı. Hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı da bin 400'ü geçti. İsrail'in Gazze'ye kara harekatına "hazırız" mesajını vermesinin ardından gözler Ortadoğu'ya çevrildi. Gazze-Mısır sınır geçişi insani yardım TIR'larının geçmesi için açıldı. NTV ekibinden Osman Terkan, Gazze'ye ilişkin son bilgileri aktardı.
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