Rejimin gölge ismi. İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney kimdir?

09.03.2026 02:38

NTV - Haber Merkezi

İran'ın yeni dini lideri seçilen Mücteba Hamaney, kamuoyundan uzak durmakla birlikte rejim içinde etkili olduğu bilinen bir figür. Ancak onun dini liderliği, rejim muhalifi İranlıları öfkelendirebilir. Peki Mücteba Hamaney kimdir?

