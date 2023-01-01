Restoran buzdan kaleye dönüştü

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'yı vuran kar fırtınasının etkileri hissedilmeye devam ediyor. New York Eyaleti'nde bir restoran tamamen buzla kaplandı. Buzun bina etrafında bir kabuk oluşturduğunu söyleyen restoran sahipleri, otopark bölümünün ağırlığa dayanamayarak yıkıldığına dikkat çekerek ''Restoranın da yıkılımasından korkuyoruz'' diyor.
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