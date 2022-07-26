Restoran müdürü müşterilerin yüzüne kaynar su döktü

ABD’nin Texas eyaletinde ünlü bir fast food restoranının müdürü, iki müşterinin yüzüne kaynar su döktü. 3 kez siparişleri yanlış gelen Brittany Davis ve 16 yaşındaki yeğeni, personelle tartışmaya başladı. Bir süre tartışmayı uzaktan izleyen müdür, daha sonra mutfaktan aldığı bir kova kaynar suyu iki müşterinin yüzüne fırlattı. Vücutlarında yanıklar oluşan Davis ve yeğeni 1 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Haberler - İHA 26.07.2022 - 16:35 | Son Güncelleme : 26.07.2022 - 16:45

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