Restoranı işgal edip mini konser verdiler

ABD'de Vella la Vella isimli grubun müzisyenleri bir fast food restoranında çalışan arkadaşlarının işten zamanında çıkabilmesi işin restoranın araba servisi bölümünü kısa süreliğine işgal etti. Grup üyeleri, restoranın kapanma saatine yakın bir saatte gelerek mini bir konsere başladı ve arabalı servis bölümüne daha fazla müşteri gelmesini engelleyerek arkadaşlarının işten zamanında çıkmasını sağladılar.
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NTV 28.07.2021 - 12:38| Son Güncelleme : 28.07.2021 - 13:23
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