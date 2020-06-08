Robotik iskeletle ayağa kalktılar

Dünya çapında corona virüsü atlatan milyonlarca kişinin rehabilitasyonu da önemli bir sorun... Belçika'da haftalarca yatakta kalan hastalar "robotik dış iskelet"ler sayesinde daha hızlı ayağa kalkıyor.
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NTV 08.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 08.06.2020 - 10:22
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