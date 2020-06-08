Robotik iskeletle ayağa kalktılar

Dünya çapında corona virüsü atlatan milyonlarca kişinin rehabilitasyonu da önemli bir sorun... Belçika'da haftalarca yatakta kalan hastalar "robotik dış iskelet"ler sayesinde daha hızlı ayağa kalkıyor.

NTV 08.06.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 08.06.2020 - 10:22

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER