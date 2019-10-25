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Rögar kapağına sıkışan çocuğunu böyle kurtardı
25.10.2019 - 15:56

Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da bir parkta yürüyüş yapan anne, 3 yaşındaki çocuğunu bebek arabasından indirerek yürümeye başladı. Anne kaldırımda bebek arabasını iterek yürürken çocuk ise çimenlerin üzerinden yürümeye devam etti. Tam bu sırada çocuk çimlerin arasındaki rögar kapağına bastı. Kapak bir anda ters dönünce çocuk kuyuya düştü. Anne, hemen rögar kapağını kaldırarak çocuğunu kuyudan çıkardı. Bu sırada parkta bulunan kadınlar da annenin yardımına koştu. Yaşanan olay kameralar tarafından kaydedilirken çocuğun olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Olayın ardından ihmali bulunduğu düşünülen birçok yetkilinin ifadesinin alındığı açıklandı.

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