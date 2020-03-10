Roma'da halk süpermarketlere akın etti

İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin ülkede bazı bölgelere uygulanan karantina şartlarının bütün ülke geneline uygulanacağı açıklamasının ardından başkent Roma'da halk, panik halinde geceleri de açık olan süpermarketlere akın ederek alışveriş yaptı. Bazı müşterilerin endişeli ve gergin oldukları görüldü.

Anadolu Ajansı 10.03.2020 - 06:43 | Son Güncelleme : 10.03.2020 - 06:56

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