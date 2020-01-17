Romanya'da 20 çocuklu anne

Romanya'da ülkenin en fazla çocuğuna sahip annesi unvanını taşıyan 42 yaşındaki Georgiana Vacaru'nun tam 20 çocuğu var. Ailesini daha da genişletmeye sıcak bakıyor. Babayı tek zorlayan ise çocuklarının isimlerini hatırlamak. İşte o ailenin öyküsü...
17.01.2020 - 16:12| Son Güncelleme : 17.01.2020 - 16:13
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