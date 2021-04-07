Ruanda soykırımının 27. yılı

Ruanda soykırımının yıldönümünde, yaşanan acıların zeminini hazırlayan Avrupalı kolonistlerin rolünü unutmamak gerekiyor. Afrika'ya "ırkçılık" hastalığını bulaştıran Beyaz Adamın öyküsü ve Ruanda'da yaşanan trajedinin düşündürdükleri...

NTV 07.04.2021 - 17:28 | Son Güncelleme : 07.04.2021 - 17:54

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