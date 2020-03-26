Ruhani: İkinci virüs dalgası gelebilir

Virüsten 2 bin 77 kişinin virüsten öldüğü İran'da salgının ikinci dalgasının ortaya çıkmasından korkuluyor. Ülkede nevruz tatili sebebiyle 8,5 milyon İranlı seyahat halinde. Yetkililer, bu durumun yeni bir salgına yol açmasından endişeli.

NTV 26.03.2020 - 10:13 | Son Güncelleme : 26.03.2020 - 11:07

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