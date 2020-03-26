Ruhani: İkinci virüs dalgası gelebilir

Virüsten 2 bin 77 kişinin virüsten öldüğü İran'da salgının ikinci dalgasının ortaya çıkmasından korkuluyor. Ülkede nevruz tatili sebebiyle 8,5 milyon İranlı seyahat halinde. Yetkililer, bu durumun yeni bir salgına yol açmasından endişeli.
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NTV 26.03.2020 - 10:13| Son Güncelleme : 26.03.2020 - 11:07
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