Rum hakeme bombalı saldırı (Tüm müsabakalar iptal edildi)
Kıbrıs Rum Kesimi'nde, birinci lig futbol hakeminin park halindeki otomobiline bombalı saldırı düzenlendi. Can kaybı yaşanmayan olayın, hakemin 3 Ocak'ta yönettiği Doksas-AEL takımları arasındaki müsabakayla ilgili olduğu belirtiliyor. NTV Lefkoşa Temsilcisi Selim Sayarı ayrıntıları aktardı. Sayarı, "Rum futbolundaki bu olaylar üzerinde maçlar üzerinde yasadışı bahis oynatan mafya çetelerinin etkili olduğu iddia ediliyor" dedi.
18.01.2020 - 16:27| Son Güncelleme : 18.01.2020 - 17:54
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