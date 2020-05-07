Rum sondajına salgın darbesi (Yabancı şirketler faaliyetlerini durdurdu)
Küresel corona virüs salgını Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetlerini de vurdu. Bölgede Rumlar adına sondaj yapan yabancı petrol şirketleri çalışmalarını 1 yıl süreyle durdurduğunu açıkladı. Rum basınında "Türkler, Doğu Akdeniz'de tek başına kaldı" yorumu yapıldı.
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NTV 07.05.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 07.05.2020 - 10:40
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