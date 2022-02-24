Rus askeri araçlarında gizemli işaretler

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı operasyonda askeri araçlardaki gizemli harfler dikkat çekti. Ülkeye giren düzinelerce Rus tankı ve diğer askeri araçlarda dikkat çekici şekilde “Z” harfinin yer alması, bir dizi şüpheyi beraberinde getirdi. Bazı uzmanlar bu harflerin birlikleri ayırt etmek ve dost ateşinden koruma amaçlı olduğunu düşünüyor. Bu konudaki bir başka görüş ise işaretlerin, araçların hangi birliğin parçası olduğunu veya bir istila durumunda nereye gitmeleri gerektiğini tanımlayabileceği şeklinde...
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