Rus askerleri Harkov’dan geri püskürtüldü

Rus birlikleri sabah saatlerinde Ukrayna’nın en büyük ikinci kenti Harkov’a girdi. Ancak Rus askerleri kentte sert bir Ukrayna savunmasıyla karşı karşıya kaldı. Harkov Belediye Başkanı, Rus askerlerinin geri püskürtüldüğünü ve kentin tamamen Ukrayna’nın kontrolüne geçtiğini açıkladı.
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