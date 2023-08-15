Rus askerlerinin Türk gemisine baskın anı
Rusya Savunma Bakanlığı, Palau bandıralı Türk gemisi Şükrü Okan'a 13 Ağustos'ta yapılan baskının görüntülerini yayınladı. Görüntülerde askerlerin gemiye indiği ve ellerinde silahlarla ilerledikleri anlar görülüyor.
Askerlerin kaptan köşkünde bulunanlardan yere oturmalarını istediği ve kendilerine kaptanın kim olduğunu sorduğu duyuluyor. Bakanlıktan gelen açıklamada “Görüntülerde Rus askerlerinin dur ihtarına uymayan gemiye Ka-29 tipi helikopterle iniş yaptığı, belgeleri kontrol ettiği ve yasaklanmış malların olup olmadığını kontrol etmek için denetimler gerçekleştirdiği anlar gösterilmektedir” denildi. Yapılan denetimin uluslararası gerekliliklere uygun icra edildiği belirtildi. Olayın ardından geminin İzmail limanına doğru yolculuğuna devam ettiği kaydedildi.
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