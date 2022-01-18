Rus dublörden nefes kesen gösteri

Rusya’da dizi ve filmlerde dublörlük yapan Evgeny Chebotarev, yeni bir gösteriye imza attı. Chebotarev, 80 km hızla giden minibüsün içinden geçti. Gösterisini yara almadan başarıyla tamamlayan Chebotarev, daha önceki gösterilerinden birinde kaburgasını kırmış ve 6 ay tedavi görmüştü.
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