Rus film ekibi uzaydan döndü: 12 günde film çektiler
Uzayda ilk sinema filmini çekmek için 12 gün önce Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilen Rus film ekibi, dünyaya döndü. ‘Sınama’ adındaki filmde, kalp rahatsızlığı yaşayan kozmonota yardım etmek için apor topar uzaya giden bir cerahın hikayesi anlatılıyor. Film, sinema tarihinin yanı sıra ABD ile Rusya arasında yıllardır süren uzay yarışı açısından oldukça önemli... Daha önce ABD uzayda çekilecek ilk film için kolları sıvamış hatta Tom Cruise’un Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderileceği açıklanmıştı.
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