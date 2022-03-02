Rus güçleri Herson kent merkezine girdi

Rus ordusu Kırım'ın kuzeyinde yer alan Herson bölgesini ele geçirdi. Askerler kentin merkezine girdi. Ukraynalılar ise hükümet binalarında direnişin sürdüğünü söylüyor. Şiddetli çatışmalar devam ederken, ailesi ile birlikte şehir merkezinde yaşayan Alper Özbal bölgedeki son durumu gözyaşları içinde NTV'ye anlattı. (Haber: Tuana Çiftçi)
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