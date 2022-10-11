Rus ordusunun sabıkalı generali: İlk işi Kiev'i vurmak oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Suriye'de görev yapan General Sergey Surovikin'i Ukrayna'daki birliklerin başına getirdi. Surovikin, Suriye'de Halep'i yerle bir ederken, Çeçenistan'da da yıkıcı hava saldırılarına emir veren isim olarak anılıyor. İşte, Putin'in bir kez daha sahaya sürdüğü o komutan.

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