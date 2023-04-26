Rus savaş uçağı düştü

Rus savaş uçağı, ülkenin kuzeybatısındaki Murmansk bölgesine düştü. Sosyal medyada uçağa ait olduğu iddiasıyla paylaşılan görüntülerde, uçağın alev aldıktan sonra irtifa kaybettiği görülüyor. İlk gelen bilgiler uçağın bir göle düştüğü yönünde. Uçakta kaç kişinin olduğuysa henüz bilinmiyor.

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