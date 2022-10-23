Rus savaş uçağının düşme anı kamerada

Rusya’nın Irkutsk kentinde SU-30 tipi bir savaş uçağı, iki katlı bir evin üstüne düştü. Test uçuşu sırasında yaşanan olayda iki pilot da hayatını kaybetti. Pazartesi günü de SU-34 tipi bir savaş uçağı, Yeysk kenti yakınlarında bir apartmanın üzerine düşmüş, 15 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

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