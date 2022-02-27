Rus tankının önünü böyle kestiler

Ukrayna’da siviller, Çernihiv bölgesinde Rus tankını durdurdu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada ‘‘Koryukivka şehrinin eteklerinde, insanlar düşman tanklarının ilerlemesini engelliyor’’ denildi. Görüntülerde, kalabalık grubun arasında silah taşıyan bir kaç kişinin olduğu da görülüyor.

Haberler - ntv.com.tr 27.02.2022 - 12:40 | Son Güncelleme : 27.02.2022 - 13:00

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