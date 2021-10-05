Uzayda film çekecek Rus ekip yola çıktı

Rusya, sinematografi tarihinde ilk defa uzayda film çekecek ekibini Soyuz MS-19 uzay aracı ile Kazakistan’ın Baykonur üssünden uzaya gönderdi. Sinematografi tarihinde “uzayda çekilecek ilk uzun metrajlı drama filmi” özelliği taşıyacak filmin çekimlerinin bir kısmı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) gerçekleştirilecek. Ekip, UUİ’de 12 gün kalacak. Film ekibinin 17 Ekim’de kozmonot Oleg Noviskiy başkanlığındaki uzay aracıyla Dünya’ya dönmesi planlanıyor.

NTV 05.10.2021 - 15:48 | Son Güncelleme : 05.10.2021 - 16:27

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