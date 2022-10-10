Rusya Kiev'i vurdu: Genç kızın korku dolu anları

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta tansiyon yeniden yükselmeye başladı. Bölgeden gelen son bilgilere göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hareketli saatler yaşanıyor. Kentte art arda şiddetli patlama sesleri gelirken görgü tanıklarına göre Kiev'in birçok noktasından dumanlar yükseliyor. Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde saldırıya yakalanan genç kızın korku dolu anları görüldü.
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