Rusya Lvıv'i vurdu: 4 ölü
Rusya gece Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentine füze saldırısı düzenledi. Saldırıdan sonra Lviv Belediye Başkanı, 4 kişinin hayatın kaybettiğini duyurdu. Saldırıda 9 kişinin de yaralandığı açıklandı. Füzenin isabet ettiği apartmanda 60 ev zarar gördü. Çevredeki 50 aracın da hasar aldığı belirtildi. Olaydan sonra, bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıdı. Lviv Belediye Başkanı, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü, ölü sayısının artabileceğini kaydetti.
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