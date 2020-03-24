Rusya salgını nasıl önlüyor?

146 milyon nüfusa sahip Rusya'da corona virüste vaka sayısı henüz 500'ü bile bulmadı. Diğer ülkelerle karşılaştırılan Rusya'nın salgını önlemede başarılı olduğu belirtiliyor. Peki Rusya bunu nasıl başarıyor? İşte bu sorunun yanıtı..
Abone ol
Paylaş
NTV 24.03.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 24.03.2020 - 10:14
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.