Rusya salgını nasıl önlüyor?

146 milyon nüfusa sahip Rusya'da corona virüste vaka sayısı henüz 500'ü bile bulmadı. Diğer ülkelerle karşılaştırılan Rusya'nın salgını önlemede başarılı olduğu belirtiliyor. Peki Rusya bunu nasıl başarıyor? İşte bu sorunun yanıtı..

NTV 24.03.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 24.03.2020 - 10:14

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