Rusya'da arazi aracı devrildi, turistler yol kenarına savruldu

Rusya’da bir arazi aracının devrilmesi sonucu 6 turist yol kenarına savrularak yaralandı. Arazi aracının üstünün yasa dışı olarak açıldığı ve lisanssız turist gezileri yapıldığı tespit edilerek, araç sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.

İHA 24.07.2020 - 12:05 | Son Güncelleme : 24.07.2020 - 12:14

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER