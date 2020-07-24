Rusya'da arazi aracı devrildi, turistler yol kenarına savruldu
Rusya’da bir arazi aracının devrilmesi sonucu 6 turist yol kenarına savrularak yaralandı. Arazi aracının üstünün yasa dışı olarak açıldığı ve lisanssız turist gezileri yapıldığı tespit edilerek, araç sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.
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İHA 24.07.2020 - 12:05| Son Güncelleme : 24.07.2020 - 12:14
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