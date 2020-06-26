Rusya'da askeri geçit töreninde ayakkabısını düşüren ‘Külkedisi’ ödüllendirildi
Rusya’da dün Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğratmasının 75. yıldönümü onuruna düzenlenen askeri geçit töreninde bir kadın asker ayakkabısını düşürdü, ancak disiplini bozmayıp yürümeye devam etti. ‘Külkedisi’ olarak anılan kadın asker ödüllendirildi.
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26.06.2020 - 10:22| Son Güncelleme : 26.06.2020 - 10:46
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