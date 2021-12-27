Rusya’da AVM’de bomba paniği: Üstü aranırken cebinden bomba çıkardı

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir AVM’de hırsızlık yaptığı gerekçesiyle üstü aranan kişi cebinden el bombası çıkardı. Güvenlik görevlileri ve polisler, bombayı görünce panikle odadan kaçtı. Anonslarla müşterilerin hemen AVM’yi boşaltması sağlandı. İçişleri Bakanlığı, kargaşadan yararlanarak kaçan bombalı saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 27.12.2021 - 10:36 | Son Güncelleme : 27.12.2021 - 10:46

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