Rusya'da AVM'ler yeniden açıldı

Rusya, dünyada en fazla corona virüs vaka sayısına sahip üçünçü ülke... Uzmanlar enfeksiyon oranının yüksekliği konusunda uyarıyor. Rus yetkililer ise salgında zirvenin geçildiğini söylüyor. Normalleşme için adımlar atılıyor. Moskova'da alışveriş merkezleri yeniden açıldı.
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NTV 02.06.2020 - 15:00| Son Güncelleme : 02.06.2020 - 16:20
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