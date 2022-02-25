Rusya’da barış için sokağa çıkan yüzlerce gösterici gözaltında

Rusya’da başkent Moskova ve St. Petersburg başta olmak üzere 50’den fazla kentte savaş karşıtı gösteriler yapıldı. ’Savaş hayır’ sloganlarının atıldığı gösterilerde en az bin 500 kişi gözaltına alındı. Avrupa ülkelerinin başkentlerinde de binlerce gösterici barış için toplanırken Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde dev bir Ukrayna bayrağı açıldı.

Haberler - NTV 25.02.2022 - 08:47 | Son Güncelleme : 25.02.2022 - 09:53

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