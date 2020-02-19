Rusya'da buz kırılınca suya düşen atlar böyle kurtarıldı
Rusya Federasyonu'na bağlı İglinsky bölgesinde gezdirilmek üzere dışarıya çıkarılan atlar, buz kırılınca suya düştü. Panik yaşayan hayvanlar, suyun içerisinde debelenirken, seyislerin ve çiftçilerin atları kurtarmak için yoğun çabası kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, atların suyun içinde debelendiği, seyislerin boyunlarına ip bağladıkları atları suyun dışına çekmeye çalıştıkları görüldü. Atlar, bir iş makinesinin yardımıyla tek tek sudan çıkarıldı.
19.02.2020 - 12:21| Son Güncelleme : 19.02.2020 - 12:40
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