Rusya'da buzlar patlatılıyor

Rusya'nın birçok bölgesinde mevsimsel sel baskını beklentisiyle nehirlerde buz patlatma operasyonları yapılıyor. Çözülme mevsimi boyunca nehir yataklarını tıkayabilecek ve su taşkınlarına neden olabilecek buz oluşumunu önlemek amacıyla, ordu kontrollü bir şekilde nehirlerdeki buzları patlatıyor.

NTV 26.03.2021 - 16:58 | Son Güncelleme : 26.03.2021 - 17:24

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