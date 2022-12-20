Rusya’da doğal gaz hattında patlama: 3 ölü, 1 yaralı
Rusya’ya bağlı Çavuşistan’da, Avrupa’ya doğal gaz taşıyan boru hattında patlama meydana geldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı belirtildi.
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