Rusya'da hızla gelen kamyon karşı şeride girdi: 12 yaralı

Rusya'nın St. Petersburg kentinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun karşı şeride girerek araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Araçlar çekicilerle yoldan kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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