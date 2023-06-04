Rusya'da hızla gelen kamyon karşı şeride girdi: 12 yaralı
Rusya'nın St. Petersburg kentinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun karşı şeride girerek araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Araçlar çekicilerle yoldan kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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