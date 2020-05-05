Rusya'da korkutan vaka artışı

Küresel corona virüs salgınında Rusya'da son 24 saatte 10 bin 581 kişide virüs tespit edildi. Vaka sayısı 145 bini aştı. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 400'e yaklaşmış durumda. Virüse yakalanan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor.

NTV 04.05.2020 - 17:00 | Son Güncelleme : 05.05.2020 - 09:31

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