Rusya'da maske takmayanlara 'dayak şakası'

Rusya'da bir alışveriş merkezinde yapılan ‘dayak şakası’ maskesiz gezenlere panik yaşattı. Güvenlik görevlisi kılığındaki bir şakacı, maskesiz gezen ve aslında şaka ekibinden olan insanları yakalayıp copla dövdü. Dayak yiyenleri gören maskesiz insanlar da panikle maskelsini taktı. Şaka videosunu çeken sosyal medya ekibi, vaka sayıları ve ölümler göz önüne alındığında herkesin maske takması gerektiğini söylüyor ve ‘‘Biz amacımıza ulaştık. İnsanlara sert kurallar olmadan da maske takmaları gerektiğini anlattık’’ diyor.
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ntv.com.tr 21.03.2021 - 14:44| Son Güncelleme : 21.03.2021 - 15:28
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