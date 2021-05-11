Rusya'da okula silahlı saldırı

Rusya'ya bağlı Tataristan özerk bölgesinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Polis bir saldırganı gözaltına aldı. Saldırganın 17 yaşında olduğu belirtiliyor. Rus haber ajansı bir başka saldırganınsa vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

NTV 11.05.2021 - 11:09 | Son Güncelleme : 11.05.2021 - 11:19

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