Tataristan'ın başkenti Kazan'da yaşanan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybedenler ve yaralılar hakkında "son dakika bilgileri" gelmeye devam ediyor. Kazan'daki saldırının hemen sonrasında, olay yerine giden ve yaşananları yakından takip eden bir gazeteciyle konuştuk. Gazeteci Raynur Raşit NTV'ye Kazan'da yaşananları anlattı.
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NTV 12.05.2021 - 09:41| Son Güncelleme : 12.05.2021 - 09:52
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