Rusya’da polis kovalamacası yardım operasyonuna dönüştü
Rusya’da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobilden doğuma yetişmeye çalışan genç bir kadın çıktı. Annesi genç kadını hastaneye yetiştirmeye çalıştığı için trafik kurallarını hiçe saymıştı. Polis, dakikalarca kovaladığı otomobili durdurmayı başarınca gerçek anlaşıldı. İki polisin hastaneye yetiştirdiği genç kadın, bir erkek bebek doğurdu.
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