Corona virüs: Rusya'da vaka çok, can kaybı az

Rusya'da corona virüs vaka sayısı 221 bini aştı. Böylece Rusya, dünyada en çok vakanın görüldüğü dördüncü ülke konumuna yükseldi. Rus yetkililer, vakalardaki bu artışı yaygın test uygulamasına bağlıyor. Artışa rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugünden itibaren kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını duyurdu.

NTV 12.05.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 12.05.2020 - 12:09

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