Rusya'da vaka sayısı 300 bini aştı

Rusya, dünyada ABD'den sonra en fazla vakaya sahip... Toplam vaka sayısı 300 bini aştı. Ancak günlük vaka sayısı 2 Mayıs'tan beri en düşük düzeye indi. Rusya Başbakanı, salgının daha istikrarlı bir döneme girdiğini belirtti. Moskova Belediye Başkanı ise kentte vaka sayısının hala çok yüksek olduğu uyarısı yapıyor.

NTV 20.05.2020 - 16:19 | Son Güncelleme : 20.05.2020 - 16:58

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