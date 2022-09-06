Rusya’dan Avrupa’ya göz dağı: Kış uzun geçecek

Rusya'nın devlete ait enerji şirketi Gazprom "Kış büyük olacak" sloganlı reklamıyla tepki çekti. Gazprom’un yayınladığı iddia edilen videoda, Avrupa başkentleri buz tutmuş şekilde resmedildi. Arka fondaysa "kış uzun geçecek" adlı bir şarkı yer alıyor.

Haberler - NTV Haber 06.09.2022 - 20:14 | Son Güncelleme : 06.09.2022 - 20:20

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