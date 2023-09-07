Ryanair CEO'suna pastalı saldırı kamerada
İklim aktivistleri Avrupa'nın en büyük havayolu şirketlerinden Ryanair'ın CEO'suna pastayla saldırdı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de ellerindeki pastaları Michael O'Leary'nin yüzüne ve sırtına atan aktivistler, "Belçika'ya hoş geldin. Uçakların çevreyi kirletmesini durdurun" diye bağırarak olay yerinden uzaklaştı. Ryanair CEO'su ise yüzüne bulaşan pastayı silerek gazetecilere açıklama yapmaya devam etti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Havacılık
- Saldırı
- Belçika