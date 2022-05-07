Sadece 16.5 cm uzunluğunda ve torpido şeklinde

ABD’li bilim insanları California kıyılarında yürüttükleri araştırmalarda çok nadir rastlanan Ejder Balığı’nı görüntülemeyi başardı. Monterey Körfezi Araştırma Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, torpido şekline sahip Ejder Balığı’na 30 yıllık araştırma ve 27 bin 600 saatlik video kaydında sadece 4 kez rastlandığı belirtildi. Sadece 16.5 cm uzunluğundaki bronz rengi Ejder Balığı’nın 300 metre derinlikte görüntülendiği de vurgulandı.
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DHA 07.05.2022 - 13:50| Son Güncelleme : 07.05.2022 - 14:06
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