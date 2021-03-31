Sağlık çalışanlarına ''mehter marşlı'' moral

Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Corona virüsle ön cephede savaşan sağlık çalışanları için klip çekildi. Klipte Avusturyalı müzik öğretmeni Cambensy Tobiaç ve müzisyen Osaragi Yumiko da yer aldı. Avusturyalı müzik öğretmenleri tarafından trompet ve org eşliğinde hazırlanan videoda, Mehter Marşına da yer verildi.
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NTV 31.03.2021 - 14:06| Son Güncelleme : 31.03.2021 - 14:45
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