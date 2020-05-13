Sağlıkçıların sevimli yardımcısı: Harley

Meksika'da corona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarının oldukça sevimli bir yardımcıları var. Her gün çalışanlarını psikolojik olarak rahatlamalarını sağlayan 3 yaşındaki özel eğitimli bir köpek. İşte ayrıntılar...
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NTV 13.05.2020 - 13:00| Son Güncelleme : 13.05.2020 - 15:13
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