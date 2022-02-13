Sahilde meditasyon yapan 10 kişi hayatını kaybetti
Endonezya’da sahilde meditasyon yapan 10 kişi dev dalgalara kapılarak hayatını kaybetti. 23 kişilik bir grup, meditasyon yapmak için gece yarısından sonra sahilde bir araya geldi. Polis, denize çok yakın bir noktada bulunan gruptan 10 kişinin dalgalara kapılarak sürüklendiğini açıkladı. Ekipler 12 kişiyi kurtarmayı başarırken denizden 10 kişinin cansız bedeni de çıkarıldı. Bölgede gelgit olayı çok fazla yaşandığı için yetkililer sık sık ‘sahile gitmeyin’ uyarısında bulunuyor.
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