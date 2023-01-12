Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde bulunan bir tamir atölyesinde sakar damat kayınpederini hastanelik ediyordu. Kepengin altına yerleştirdiği demir çubuğu önce yaşlı adamın ayağına sonra da kafasına düşürdü. Yerel basına verdiği röportajda damat, kötü bir niyetinin olmadığını söyleyerek ''Aynı yere iki kez yıldırım düştü'' dedi. Kayınpederi ise ''Damadım galiba eski ve bozuk arabamla bankadaki yaklaşık 5 bin dolar parama konmaya çalışıyor'' esprisini yaptı.
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